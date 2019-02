Enrique Martín, sobre l'expulsió de Fali: «Ja tenia una targeta, una altra vegada cometem el mateix error»

El tècnic creu que el Rayo Majadahonda ha estat el just vencedor

Actualitzada 02/02/2019 a les 20:21

«A banda que ens han guanyat, hem trigat a entrar al partit. El gol ha estat bonic, però realment no hem tingut opcions clares. Hem arribat a l’àrea, però no hi ha hagut ocasions per a fer alguna cosa més». Així ha resumit Enrique Martín, entrenador del Nàstic, la derrota del seus d'aquest dissabte al Cerro del Espino davant del Rayo Majadahonda (1-0).Sobre l'expulsió de Fali, el tècnic ha declarat que «ens hem quedat amb deu i això ens limita. El que sí m’ha agradat és la capacitat de treball de l’equip. Crec que només hem tingut una ocasió clara, que ha tret Basilio. Em quedo amb el sacrifici de l’equip, sobretot a la segona meitat».Incidint en la vermella del valencià, Enrique Martín ha afegit que «ja tenia una targeta. Una altra vegada cometem el mateix error. S’ha d’anar amb compte quan algú té una targeta i sap que a la pròxima pot anar fora. Pel que s’ha vist, no aprenem».Ell continua creient en la salvació: «Em veig capacitat per treure la situació endavant. Queda un bon recorregut encara».