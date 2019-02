El nou Nàstic s'estrena al Cerro del Espino

Enrique Martín no realitzarà grans canvis contra el Rayo Majadahonda (18 hores) tot i la profunda remodelació de la plantilla

Actualitzada 02/02/2019 a les 11:10

El nou Gimnàstic de Tarragona ja està en marxa. Aquesta tarda, a les 18 hores, l'equip d'Enrique Martín s'enfrontarà al Rayo Majadahonda al Cerro del Espino, en un duel que torna a catalogar-se de vital per a un equip que segueix cuer i que té una gran urgència de punts.Fins a onze futbolistes, comptant a Imanol García, han arribat després de tancar-se el mercat d'estiu de la present temporada. Gairebé mitja plantilla és nova i aquest és un esforç que s'ha realitzat amb l'única meta de posar tota la carn a la graella per apostar per una salvació que es presumeix molt complicada, com en les dues darreres temporades.Enrique Martín s'ha emportat vint futbolistes a Madrid i, per tant, haurà de descartar-ne dos. Ha tornat a la llista Fali després de complir sanció per l'expulsió a Elx i n'ha caigut Thioune, sancionat per la vermella que va veure contra Las Palmas diumenge.Tot i les novetats a la llista (han viatjat tots els nous fitxatges a excepció de Kanté, que ahir encara no havia arribat a Tarragona), no es preveuen grans canvis a l'onze.El tècnic grana tornarà a apostar per Bernabé Barragán a la porteria i, en un 5-3-2, per Pipa en el lateral dret i Abrahám en l'esquerre. Els centrals seran Salva Ferrer (Djetei està lesionat), Noguera i un entre Mikel Villanueva i Josema.Fali tornarà a la medul·lar, amb Imanol García i possiblement Viti. Tot i això, Cotán, arribat del Valladolid, també té opcions de ser titular.A dalt, amb Luis Suárez fixe, Berat Sadik podria acompanyar-lo, amb Uche a la banqueta. Manu Barreiro ja no hi és i el colombià i el macedoni hauran de suplir el gran treball que realitzava el gallec.