Barrada, gran novetat a l'onze del Nàstic

El mitja punta debuta com a titular en un onze on torna Fali després de complir sanció

Actualitzada 02/02/2019 a les 17:33

Josema i Viti

Tres novetats ha incorporat Enrique Martín a l'onze respecte el que va empatar a casa contra Las Palmas el passat diumenge.Salva Ferrer ha entrat pel lesionat Djetei, Fali torna al centre del camp després de complir sanció i Abdel Barrada debuta com a titular. La resta, els mateixos que contra els canaris.Bernabé Barragán actuarà sota pals. Per davant, una defensa de cinc homes amb Pipa i Abrahám Minero en els laterals i Salva, Noguera i Mikel Villanueva a l'eix.En el centre del camp, Imanol García acompanyarà a Fali i a Barrada, mentre que, a dalt, Sadik i Luis Suárez segueixen compartint davantera.El central Josema, recentment arribat procedent del Córdoba, i Viti, centrecampista del filial, són els dos futbolistes que s'han quedat fora de la convocatòria per decisió tècnica. Cal recordar que Enrique Martín va decidir emportar-se a vint jugadors cap a Madrid.A la banqueta grana, Becerra, Javi Márquez, Uche, Miguel Palanca, Cotán, Pol Valentín i Brugui.