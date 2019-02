Tebas adverteix no es pot «paralitzar» l'expulsió Reus per «trampes i enganyar»

El president de LaLiga ha recordat que anteriorment ja es va descendir a l'Elche i es va expulsar al Múrcia i al Guadalajara

Actualitzada 01/02/2019 a les 14:42

El president de LaLiga, Javier Tebas, ha indicat en la conferència 'LaLiga com player global en la indústria de l'oci i l'entreteniment' que l'expulsió del Reus de la competició pel jutge de disciplina social de LaLiga, «és la conseqüència final de fer trampes i enganyar» i ha advertit que no es poden «paralitzar» aquestes decisions.«Hem expulsat al Reus i no es pot posar en dubte. A l'inrevés: la conseqüència final de fer trampes, d'enganyar, és l'expulsió de la competició. Aquesta capacitat d'autoregulació no es fa en altres sectors», ha comentat en la seva intervenció a la Corunya.El dirigent de la patronal del futbol espanyol ha recordat que el del Reus no és el primer cas, ja que amb anterioritat es va descendir a l'Elche i es va expulsar al Múrcia i al Guadalajara.Aquestes mesures es prenen, en la seva opinió, «en benefici de la competició i la indústria» i ha assegurat que «no es poden paralitzar» per part d'altres òrgans.El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) ha denegat aquest migdia la suspensió cautelar de la sanció imposada per LaLiga, que va acordar l'expulsió temporal per tres anys del club de la competició i va fixar una multa econòmica accessòria de 250.000 euros.