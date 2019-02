La campiona de Catalunya de Bowling Sènior és de Riudecols i anirà a Europa

Maribel Monfort anirà al ESBC de Bolonya

Maribel Monfort i Marcel·lí Sangés, veïns de Riudecols, representaran Catalunya al Campionat Europeu de Bowling Sènior de Bolonya que se celebrarà entre el 22 i el 29 de juny d’aquest 2019. Monfort serà l’única dona que representarà el nostre país en aquest campionat, ja que la participació femenina en la categoria sènior d’aquest esport és molt baixa.Marcel·lí Sangés fa més de cinquanta anys que practica aquest esport, i la seva companya, Maribel Monfort, en fa més de trenta. Els dos van començar a competir a Terrassa, i després de passar per diversos clubs barcelonins van decidir tornar a la demarcació. Quan va obrir el centre comercial de Les Gavarres, un company va fundar el Bowling Gavarres, el club lligat a aquesta localització, i des de llavors competeixen amb aquest club.La categoria de bowling sènior, de més de cincuanta anys, es va crear perquè les noves generacions de jugadors d’aquest esport no eclipsessin els participants més veterans. Una iniciativa que serveix per incloure persones grans en l’esport.Fa uns anys, es va crear l’Associació Catalana de Bowling Sènior (ACBS) que agrupa els jugadors de bowling de més de cinquanta anys. Més tard, la Federació Catalana de Bowling va decidir organitzar el campionat sènior nacional com a sistema per seleccionar els representants del país als campionats europeus.El pròxim mes de juny, deu representants masculins, entre ells Marcel·lí Sangés, i Maribel Monfort viatjaran a Bolonya per representar Catalunya al Campionat Europeu de Bowling Sènior 2019.