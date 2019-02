Enrique Martín convoca a les noves cares pel partit contra el Rayo

L'enfrontament es disputarà aquest dissabte les 18 hores a l'estadi Cerro del Espino

Actualitzada 01/02/2019 a les 15:49

El Nàstic ha fet pública la llista de jugadors que viatgen a Madrid per disputar el partit de la jornada 24 contra el rayo Majadahonda. Enrique Martín aposta per últimes incorporacions, després que ahir dijous a les 23.59 hores es tanqués el mercat de fitxatges d'hivern. Per aquest motiu, els nous jugadors Josema, Cotán i Miguel Palanca podran mostrar-se davant l'afició del Rayo, a excepció de José Kanté que no ha estat convocat.L'equip gran comptarà amb 20 homes a la gespa del Cerro del Espino: Josema, Fali, Javi Márquez, Barrada, Uche, Sadik, Bernabé, Palanca, Pipa, Imanol G., Mikel, Cotán, Noguera, Abraham, Pol V., L. Suárez, Brugui, Viti i Salva.El partit es disputarà aquest dissabte, 2 de febrer, a les 18 hores a l'estadi Cerro del Espino.