El TAD denega al Reus la suspensió cautelar

Els futbolistes quedarien lliures en les proximes hores i es podrien tramitar les fitxes per als equips on han marxat

Actualitzada 01/02/2019 a les 14:31

El TAD ha denegat al CF Reus la suspensió que va presentar aquest dimecres contra la resolució del Jutge Social de LaLiga, on el club roig-i-negre quedava expulsat durant tres anys del futbol professional i havia de pagar una multa de 250.000 euros.Amb aquesta decisió, en les pròximes hores la Real Federación Española de Futbol (RFEF) hauria d'acceptar la baixa de les licències dels jugadors que han marxat del club davant la crítica situació. Tanmateix, haurien de quedar lliures per poder tramitar les fitxes als equips on haurien marxat.La denegació del TAD suposa que CF Reus estarà expulsat del futbol professional durant un període de tres anys i haurà d'abonar la sanció de 250.000 euros, ja que el Jutge va considerar que ha quedava provat que el club reusenc ha incomplert els seus «deures i compromisos adquirits».Tot i això, els nous propietaris del club, Clifton Onolfo i Rusell Platt, podrien recórrer la decisió del TAD a altres ens superiors.