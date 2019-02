El Nàstic s'abona a la bogeria en el tancament del mercat de fitxatges

Arriben al club grana Cotán, Kanté, Josema i Miguel Palanca, i marxen Javi Jiménez i Omar Perdomo

Un vell conegut a Tarragona

Torna Palanca

Onze altes i onze baixes

No entrava en cap travessa que el dia d’ahir fos tan mogut a les oficines de la Budellera. Els telèfons no s’aturaven, el fax cremava i tots aquells responsables de fer-los funcionar van passar un dels dies més estressants de la seva vida. La direcció esportiva grana va canviar una gran part de la plantilla en el darrer dia de mercat d’hivern, una jornada d’altes i baixes amb noms que ja s’esperaven, barrejats amb sorpreses que no van deixar indiferent a ningú.La remodelació de la plantilla era necessària i ara, amb tota la carn a la graella, no hi ha excuses per no anar a per totes a per una permanència en la qual hi creuen molts més dels que ho feien fa pocs dies, quan molts dels futbolistes responsables de la mala situació de l’equip encara romanien a la plantilla.Durant el matí va començar el degoteig de moviments. El primer a ser anunciat, a dos quarts d’onze del matí, era Antonio Cotán. Un centrecampista més a afegir-se als Thioune, Imanol García, Fali, Barrada, i Javi Márquez. Més treball a la medul·lar per a suplir qualsevol eventualitat, com la de l’africà aquest cap de setmana, que és baixa per sanció.Cotán deixava el Valladolid per, als seus 23 anys, iniciar una temporada d’una aventura i mitja a territori grana. Amb experiència a Tercera Divisió, Segona B i, fins i tot, Primera Divisió, aquest jugador, internacional absolut espanyol amb les categories sub-17, sub-18 i sub-19 aportarà contundència i una notable visió de joc. Cotán va exercitar-se ahir amb els seus nous companys, va ser la gran novetat durant la sessió, la qual va iniciar un Javi Jiménez que, a les dues del migdia, abandonava el club.El lateral esquerre grana marxa, tal com avançava dimecres aquest diari, després d’una temporada i mitja i un total de 36 partits de Lliga. Va passar de ser un dels laterals més prometedors de la categoria de plata amb un inici de 2017-18 brillant, que es va anar diluint en favor d’un Abrahám Minero que l’ha passat per davant sense mirar enrere. La Cultural y Deportiva Leonesa ha estat qui ha apostat per un futbolista que, als seus 23 anys, encara té recorregut.Però la de Javi Jiménez no era la darrera de les baixes que anunciaria el Nàstic. A les sis de la tarda era l’hora d’un Omar Perdomo al qual li ha convençut una gran oferta de l’Ibiza. De fet, no ha estat una pèrdua que hagi lamentat el Nàstic, ja que no comptava amb un futbolista que havia de ser una de les grans sensacions de la Segona Divisió A fa algunes temporades, i que s’ha quedat en promesa. Ara, té l’oportunitat de tornar a començar des de la Segona Divisió B, en un projecte engrescador tant en l’esportiu com, sobretot, en l’econòmic.S’havia parlat en les darreres hores del fitxatge de Gabriel Novaes pel Nàstic. Un brasiler procedent del Sao Paulo que, als 19 anys, arribaria al FC Barcelona cedit amb opció de compra i que, alhora, els blaugrana havien de prestar al Nàstic fins a finals de temporada. A causa de diversos problemes de documentació, sobretot referents al visat del futbolista, l’operació es va encallar a mitja tarda i va acabar quedant-se en no res.Els responsables del Consell d’Administració grana i de la direcció esportiva, però, no van defallir i van activar l’opció José Kanté. El club grana anunciava a tres quarts de set de la tarda l’arribada del punta, de 28 anys, cedit procedent del Legia de Varsòvia de la màxima categoria de Polònia. El futbolista, nascut a Sabadell, aquesta temporada ha disputat 22 partits amb l’equip polonès i ha marcat cinc gols. D’aquests,tres corresponen a competicions europees, en diverses fases de la Liga Europa i la Champions.Kanté no és un futbolista nou per a l’afició tarragonina. Alguns el recordaran perl seu pas pel futbol base del Nàstic. De fet, en les temporades 2007-08 i 2008-09 va formar part del juvenil del Nàstic de Tarragona. En principi, va començar amb el juvenil B, però també va actuar durant alguns partits amb l’A. Ja se li veien maneres, però el Manresa va decidir apostar fort per ell i se’l va emportar sense que el futbolista debutés amb el primer equip del Nàstic.Amb la samarreta del Prat, Kanté va jugar dues temporades al grup tercer de Segona Divisió B. Es va trobar amb el Nàstic com a rival, mentre els tarragonins militaven a la categoria de bronze del futbol espanyol, abans de recuperar la Segona A.Sorpresa va ser l’anunci de Josema, central del Córdoba que signava amb el Nàstic fins a finals de temporada. Als seus 22 anys, va iniciar la temporada jugant amb el Sochaux francès i no va poder tornar al club andalús a causa del límit salarial, que va impedir al Córdoba inscriure a nous jugadors. El moment econòmic de l’entitat que té els drets de Josema és complicat i, per tant, no va poder fer cap despesa durant el tancament del mercat.Era un secret a veus. Feia temps que es parlava del retorn de Miguel Palanca i, passades les deu de la nit, es va convertir en una realitat. L’extrem tarragoní tornava de la Lliga Índia per a vestir la samarreta del club de la seva ciutat. Als seus 31 anys, va iniciar la temporada amb el Goa, encara que feia uns dies que estava entrenant amb un altre equip del territori indi. El Nàstic d’Enrique Martín juga sense extrems i, per tant, Palanca s’haurà d’adaptar en una posició més centrada, ja sigui com a centrecampista o com a davanter. Aquesta serà tasca de l’entrenador.Els moviments han estat constants a Tarragona durant aquest mes. Comptant a Imanol García, tot i que va arribar abans de l’obertura del mercat en substitució del lesionat de llarga durada César Arzo, són onze els futbolistes que han arribat. La resta són Ousseynou Thioune (Ittihad Tanger, Marroc), Pipa (cedit de l’Espanyol B), Mikel Villanueva (cedit del Málaga), Abdel Barrada (cedit de l’Antalyaspor, Turquia), Berat Sadik (Doxa Katokopias, Xipre), Fabián Noguera (cedit del Santos, Brasil), Cotán (Valladolid), Kanté (cedit del Legia de Varsovia, Polònia), Josema (cedit, Córdoba) i Miguel Palanca (Goa, Índia).Pel que fa a l’apartat de baixes, ja no hi són Albentosa, Nacho Abeledo, Manu Del Moral, David Rocha, Tete Morente, Manu Barreiro, Cadamuro, Josua Mejías, Dumitru Cardoso, Javi Jiménez i Omar Perdomo.