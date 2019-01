Tres fitxatges més al Nàstic per a un tancament de mercat frenètic

Miguel Palanca, un lateral esquerre que podria ser Álex Menéndez i un davanter tancarien una plantilla que serà completament diferent a la que va arrencar el campionat

Actualitzada 31/01/2019 a les 15:11

Omar, a l’Ibiza

El fitxatge de Cotán i la marxa de Javi Jiménez no seran, ni molt menys, els darrers moviments durant el darrer dia de mercat al Gimnàstic de Tarragona. Segons ha pogut saber aquest mitjà, encara hi haurà, amb gairebé tota seguretat, tres incorporacions més.Un lateral esquerre ha de substituir a Javi Jiménez i competir amb Abrahám Minero. Té molts números de ser-ho, encara que hi ha altres candidats, Álex Menéndez. Aquest futbolista, de contrastada qualitat té 27 anys i juga actualment a l’Aris Salónica.Es va formar a les categories inferiors de l’Sporting de Gijón, arribant a jugar al primer equip i se’l recorda també per la seva etapa al Reus, on hi va jugar la passada temporada. A territori reusenc va disputar un total de 31 enfrontaments a Segona Divisió A, ja que li va guanyar el lloc a Migue García.Per altra banda, Miguel Palanca és a un pas de signar pel Nàstic. Milita a l’ATK de la Superlliga Índia i, als seus 31 anys, tornaria a la plantilla grana després de militar-hi la campanya 2015-16. És un jugador que acostuma a jugar a l’extrem esquerre, posició que, amb el 5-3-2 d’Enrique Martín no existeix, ja que no hi ha atacants per banda. El tarragoní, doncs, s’haurà d’adaptar a jugar al centre del camp o en punta.Finalment, el tercer actor serà un davanter centre. Amb Sadik, Uche, Luis Suárez i Gabriel Novaes, encara manca una altra peça. Surti algun futbolista, com podria ser Uche, o no, un altre punta és una prioritat per a la direcció esportiva grana.Seria un davanter que podria arribar d’un equip que actualment milita a la Primera Divisió Espanyola. Fins el tancament del mercat, hi ha temps.Tal com va avançar Diari Més aquest dimecres, Omar Perdomo té un peu i mig a l’Ibiza, del grup quart de Segona Divisió B. La de l’extrem dretà canari era una sortida cantada i ell està disposat a baixar una categoria per a tornar a intentar triomfar en el món del futbol.El sou que els eivissencs li han posat sobre la taula millora el que cobra al Nàstic i, esportivament, tindrà oportunitats de sobres per a demostrar la seva vàlua, que la va portar a ser una de les grans apostes del Nàstic de les darreres temporades.