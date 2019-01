OFICIAL: Palanca torna al Nàstic

El tarragoní acaba la seva aventura a la Índia

Actualitzada 31/01/2019 a les 22:50

Miguel Palanca torna al Gimnàstic de Tarragona. L'extrem de 31 anys abandona la Lliga Índia per a tornar a l'equip en el qual va militar fa tres temporades i on va jugar durant una campanya, la que el Nàstic gairebé puja a Primera Divisió.Palanca va formar-se a les categories inferiors de l'Espanyol i després de passar pel filial va debutar amb el primer equip abans de marxar cap al Real Madrid la temporada 2008-09.Posteriorment ha jugat també a Segona A amb el Castellón, l’Elche i el Numancia abans d’arribar al Nàstic la temporada 2015-16 previ pas per la lliga australiana amb l’Adelaide United FC.El nou jugador grana s’incorporarà aquest divendres als entrenaments amb els seus nous companys i serà presentat durant els pròxims dies.