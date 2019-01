La piscina de l'Anella acollirà cinc competicions de la Federació Catalana de Natació

Tres de les proves es disputaran aquest estiu

La piscina Sylvia Fontana, situada a l’Anella Mediterrània, acollirà aquest estiu cinc competicions de la Federació Catalana de Natació. La consellera d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Elisa Vedrina, i el president de la Federació, Enric Bertrán, han signat aquest matí els convenis que formalitzen l’organització conjunta d’aquestes proves a les instal·lacions del Patronat Municipal d’Esports, a Campclar. A l’acte també ha assistit Josep Maria Claver, president del Club Natació Tàrraco.Així, l'equipament aquàtic acollirà el XXXV Campionat de Catalunya de Natació OPEN Màster que se celebrarà l'1 i 2 de juny, on hi participaran uns 1300 nedadors. Del 5 al 7 de juliol, tindrà lloc el Campionat de Catalunya d’estiu Infantil amb una previsió de 450 participants. Aquest esdeveniment també repetirà d'instal·lacions els propers anys 2020, 2021 i 2021.També es disputarà la Final Territorial Benjamina de natació del 5 al 7 de juny de 2020, amb una previsió de 750 participants. Per al setembre d'aquest any, la piscina serà l'escenari de la Copa Catalunya Absoluta de waterpolo amb uns de 160 esportistes. Mentre que l'última competició programada, serà el Campionat de Catalunya de Rutines de Natació Sincronitzada, que es disputarà el 18 de juny de 2022, amb una previsió de 350 participants.«Treballem amb l’objectiu que aquest equipament, com el conjunt d’instal·lacions esportives municipals, en especial les ubicades a l’Anella Mediterrània, puguin acollir competicions múltiples competicions i continuar donant servei a l’esport de base i als practicants amateurs», ha assegurat Vedrina.També ha recordat que en aquest sentit, l’estadi d’atletisme Natalia Rodríguez també està confirmat com a seu del Campionat d’Espanya sub23 (juny 2019), del Campionat de Catalunya Absolut (juliol 2019) i el Campionat d’Espanya sub18 (juliol 2020). Així mateix, el Palau d’Esports Catalunya serà la seu del Campionat d’Espanya de Tennis Taula, que tindrà lloc del 15 al 30 de juny d’aquest 2019