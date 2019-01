Es complica el fitxatge de Novaes pel Nàstic

El trànsfer no arriba i el mercat tanca a les 24 hores

Actualitzada 31/01/2019 a les 20:00

Gabriel Novaes podria no fitxar pel Gimnàstic de Tarragona. De fet, el davanter, que semblava fet pels tarragonins, està més lluny que a prop del conjunt tarragoní.Novaes, de 19 anys, havia de fitxar pel FC Barcelona, equip que, al seu torn, l’havia de cedir al Nàstic. Doncs, a hores d’ara, sembla poc probable que pugui ser. El motiu és que el trànsfer no arriba i resten escasses quatre hores perquè tanqui el mercat d’hivern.Novaes, del Sao Paulo Brasiler, era una aposta del Barça i, alhora, un futbolista que en principi havia d’aportar nivell a la plantilla del Nàstic i, sobretot, a una davantera que enguany no està tenint sort ni encert de cara a porteria.Luis Suárez, Berat Sadik, Ike Uche i el nouvingut Kanté són els quatre puntes amb què compta actualment Enrique Martín.El club està pendent de tancar el fitxatge de l’extrem Miguel Palanca, de contractar a un lateral esquerre i d’esperar a veure què succeeix amb Novaes abans de trencar un mercat d’hivern frenètic.