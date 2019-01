El Nàstic posa la sisena en l'operació sortida

Marxen Dumitru i Ramiro Guerra i poden abandonar el club Javi Jiménez i Omar Perdomo

30/01/2019 a les 14:47

El Gimnàstic de Tarragona ha posat la sisena marxa en l’operació sortida. Els tarragonins han decidit posar emoció en el mercat d’hivern i estan sent un dels màxims agitadors tant en el capítol d’arribades com en el de marxes.Pel que fa al capítol de sortides, tal com ha pogut saber aquest mitjà, Dumitru Cardoso i Ramiro Guerra marxen de forma imminent. En breu, el club farà oficial la marxa de l’extrem a l’estranger i del centrecampista, que retornarà al Villarreal després de no quallar a Tarragona a causa de les seves constants lesions, les quals han fet perdre la paciència al club.Altres dos sortides que es podrien produir són les de Javi Jiménez i Omar Perdomo. Sempre que el club grana aconsegueixi trobar un lateral esquerre de garanties, Jiménez marxarà.Les actuacions de l’andalús no han estat, precisament, les esperades i, a més, Abrahám és titular indiscutible. En principi, doncs, Javi Jiménez no formarà part del Nàstic a partir del mes de febrer.Per altra banda, Omar Perdomo també podria marxar. Tenia un peu i mig a l’Ibiza de Segona Divisió B, però sembla que ara el Nàstic demana un traspàs per ell. L’operació està aturada, però es podria concretar en les pròximes hores.