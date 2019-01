El Nàstic fitxa el davanter José Kanté, procedent del Legia de Varsòvia

Ha estat internacional amb la selecció de Guinea

Un vell conegut a Tarragona

El Nàstic ha arribat amb un acord amb el Legia de Varsòvia per incorporar les files grana al davanter José Kanté. El jugador, de 28 anys, nascut a Sabadell, aquesta temporada ha disputat 22 partits amb l'equip polonès i ha marcat cinc gols. D'aquests, 3 corresponen a competicions europees, en diverses fases de la Liga Europa i la Champions.Fill de pare guineà i mare espanyola, José Kanté es va formar en el Centre d'Esports Manresa, al primer equip de la qual va aconseguir ascendir-ho a Primera Catalana en 2011, la qual cosa li va valer el seu fitxatge a la Unió Esportiva Rubí de Tercera Divisió.A l'any següent, el va contractar l'Associació Esportiva Prat de Segona Divisió B, ​ jugant amb ells durant el primer semestre i sent enviat a l'Atlètic Malagueny de tercera divisió, filial del Màlaga Club de Futbol, per a la resta de temporada.Va tornar al Prat, on va jugar la campanya 2013/14, que conclouria amb el descens de l'equip a Tercera Divisió. Aleshores va deixar el futbol espanyol, emigrant primer a Xipre, on jugaria un any i mig amb l'AEK Larnaca. Posteriorment viatjaria a Polònia, signant per al Górnik Zabrze, el Wisła Płock​ i el seu club actual, el Legia de Varsòvia.Kanté va debutar oficialment el 13 de novembre de 2016 amb la selecció de Guinea en un partit contra la República Democràtica del Congo, corresponent a la classificació per la Copa Mundial de Futbol de 2018.Kanté no és un futbolista nou per a l'afició tarragonina. Alguns el recordaran perl seu pas pel futbol base del Nàstic. De fet, en les temporades 2007-08 i 2008-09 va formar part del juvenil del Nàstic de Tarragona. En principi, va començar amb el juvenil B, però també va actuar durant alguns partits amb l'A. Ja se li veien maneres, però el Manresa va decidir apostar fort per ell i se'l va emportar sense que el futbolista debutés amb el primer equip del Nàstic.Amb la samarreta del Prat, Kanté va jugar contra el Nàstic, mentre els tarragonins militaven a la categoria de bronze del futbol espanylol, abans de recuperar la Segona A.