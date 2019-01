La decisió obre les portes a què el personal del club pugui començar a cobrar el que se'ls deu dels últims mesos

Actualitzada 31/01/2019 a les 19:11

Segons que han confirmat fonts del mateix CF Reus, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha donat la validació a la documentació relativa a l'adquisició del club per part de Clifton Onolfo i Rusell Platt.Això no tan sols representa resoldre part dels tràmits administratius obligats pel canvi de titularitat. També comporta que, finalment, el personal del club no estrictament esportiu (tot i que inclou el cos tècnic) podrà començar a cobrar tot el que se'ls deu dels últims mesos de 'viacrucis' reusenc.Amb la resolució del CSD els nous propietaris ja poden actuar, oficialment, com a tals. El club està pendent actualment de la decisió que ha de prendre el Tribunal Administratiu de l'Esport sobre le recurs presentat a l'expulsió decretada per LaLiga, que deixaria el Reus fora de la competició professional durant tres anys.