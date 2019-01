El defensa veneçolà torna a l'equip andalús, on ja va jugar la temporada passada

Josua Mejías tornarà a jugar a l'FC Cartagena, de Segona B, equip que ja havia comptat amb els seus serveis, cedit pel Leganés. El defensà veneçolà, després de set mesos al Nàstic sense cap incidència rellevant, marxa cap al club andalús, on si va tenir major protagonisme la temporada passada.Mejías, de 21 anys, estava cridat a ser una de les promeses de futur després de la seva bona actuació en el Mundial sub-20. L'equip madrileny es va fixar en ell i el va portar el 2017 a la lliga espanyola.El Leganés el va cedir directament a l'FC Cartagena, on va convertir-se en un defensa indiscutible, sobretot a partir de la segona volta del campionat.El Nàstic va aconseguir la cessió de Mejías per aquesta temporada, però el seu rendiment ha estat molt lluny del que sí que va demostrar al conjunt andalús.