Cotán, procedent del Valladolid, s'incorpora al Nàstic

El club castellà, on ha estat una temporada i mitja, ho va oficialitzar aquest dimecres a la nit

Actualitzada 31/01/2019 a les 10:43

Aquest dimecres a la nit es confirmava la incorporació d'un nou mig centre a les files del Nàstic de Tarragona. Es tracta del sevillà, procedent del Real Valladolid, Antonio Jesús Cotán Pérez.Cotán, de 23 anys, ha estat una temporada i mitja al club castellà, on va arribar procedent del Sevilla Atlético.Format a les categories inferiors del Sevilla FC, el jove jugador andalús va arribar al filial on va ser protagonista tant a la Segona Divisió B com a LaLiga 1|2|3 acumulant gairebé 150 partits jugats. A més, va debutar a LaLiga Santander amb el conjunt andalús amb només 18 anys i va jugar dos partits de l’Europa League la temporada 2013-2014.El nou jugador del Nàstic va ser internacional en categories inferiors, concretament amb les seleccions sub-17, sub-18 i sub-19.Amb el Valladolid, el jugador andalús va disputar vuit partits la temporada passada a LaLiga 1|2|3 i sis a la Copa del Rei, dos d'ells aquesta temporada.'Toño' ja s'entrena amb els seus nous companys des d'aquest dijous i serà presentat oficialment durant els pròxims dies.El mercat d'hivern finalitza aquest dijous i a les files grana encara podrien afegir-se dues noves incorporacions, encara per concretar.