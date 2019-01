El central africà va haver d’abandonar el camp diumenge per un mal gest

Actualitzada 29/01/2019 a les 21:52

El Nàstic de Tarragona ha informat avui en un comunicat mèdic que el central africà Mohammed Djetei pateix una lesió de grau II al bíceps femoral esquerre, motiu pel qual serà baixa dissabte en el partit que el conjunt grana disputarà al camp del Rayo Majadahonda.Djetei es va lesionar diumenge passat, durant el partit contra la UD Las Palmas, i va haver d’abandonar el terreny de joc quan només feia uns vint minuts que havia començat el matx.Tot i que el club no especifica un termini per a la recuperació del central africà, és possible que sigui baixa en els pròxims partit dels homes d’Enrique Martín.En l’informe mèdic, el club també ha comunicat l’estat d’Ivan López, que ha iniciat el treball de camp després de l’operació de menisc al genoll dret, i del migcampista Ramiro Guerra, que segueix treballant en la recuperació de la lesió que pateix al recte femoral de la cama dreta.