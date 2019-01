Jesús Olmo torna a les files de l'Elche

El central s'incorporarà demà als entrenaments

Actualitzada 30/01/2019 a les 15:58

El Elche CF ha fet oficial aquest dimecres el fitxatge de Jesús Olmo, l'excapità del Reus, per reforçar la defensa. L'Extremadura també es barallava entre les possibilitats per al central, segons va informar la COPE ahir. Finalment, Olmo torna al club valencià on ja va competir durant dues temporades (2008-2009 i 2009-2010).Olmo ha disputat a Segona Divisió més de 160 partits durant la seva trajectòria, 79 d'ells les últimes tres temporades al club roig-i-negre.El central de Barcelona es va formar al planter del F.C. Barcelona i va arribar a debutar amb el primer equip a les ordres de Frank Rijkard (2005-2006). Olmo també ha passat pel Racing de Ferrol, Puertollano i Sabadell. Amb el CF Reus, va aconseguir l'ascens a la categoria de plata i dues permanències.Durant aquesta tarda, el jugador realitzarà les proves mèdiques i dijous s'incorporarà als entrenaments.Jesús Olmo va comunicar dimarts a través de les seves xarxes socials que marxava del CF Reus. El central va tenir paraules d'agraïment per a l'afició, Reus i Vinyols i els Arcs, lloc on vivia.Olmo va anunciar dimarts q