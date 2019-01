Javier Tebas: «Els jugadors del Reus estaven segrestats al club, no sé què ha fet l'AFE»

El president de LaLiga ha explicat que prendran «mesures legals contra els anteriors dirigents del club perquè els inhabilitin»

Actualitzada 30/01/2019 a les 13:35

Javier Tebas, president de LaLiga, ha estat aquest dimarts el protagonista dels esmorzars esportius d’Europa Press en el qual ha parlat de l’expulsió de la competició del CF Reus.«El Reus està expulsat, no suspès. És una suspensió ferma en la via administrativa i no jugarà més tret que el TAD prengui mesures cautelars. I ja veurem, perquè els jugadors, que estaven segrestats al club, lògicament han volgut anar-se’n d’aquest equip», afirmava Tebas.I afegia, «S’ha jugat amb la dignitat dels clubs, jo no sé què ha fet AFE amb aquests jugadors, però sens dubte no ha ajudat.».Després, el president de LaLiga ha argumentat la decisió d’expulsar el club. «Hem de pensar en els 21 clubs restants que compleixen les normes. Hi ha hagut nits que he adormit molt malament pel tema del Reus, però n’hi ha altres que compleixen amb molt esforç les normes i no pot ser que perquè un se les salti, i després arribi un senyor que diu que invertirà, no passi res. Cal pensar en les víctimes d’aquest incompliment de les normes que ha fet el Reus», ha continuat Tebas.«Si ja hem expulsat l'Elx, el Guadalajara i el Múrcia... jo crec que està clar. Potser ara ve un guru i llegeix la Llei de l’Esport d’una altra manera. Jo crec que està clar de qui són les competències. Totes les decisions passen per la federació menys les disciplinàries, que acaben en el TAD. Totes han estat ratificades per la justícia ordinària fins i tot en el Tribunal Suprem. No hi ha discrecionalitat», ha explicat el president de LaLiga.