El Nàstic insisteix que Brugui es queda tot i els rumors de l'Extremadura

El davanter Roger Brugué, conegut a l’entorn futbolístic com a Brugui, segueix protagonitzant rumors sobre la seva possible marxa a un altre club. Ahir, la cadena COPE Extremadura apuntava la possibilitat que el club blaugrana anunciés pròximament el fitxatge de Brugui. Una opció que el Diari Més ja havia apuntat la setmana passada.Però tot i que els rumors sobre la marxa de Brugui fa dies que ressonen, el Nàstic de Tarragona afirma que el davanter no marxarà de la ciutat. Roger Brugué, format a la base del Figueres, i que va arribar el 2016 a Tarragona per reforçar la plantilla del filial grana, té contracte amb el club tarragoní fins al juny del 2020, però aquest fet no ha evitat l’interès de clubs com l’Extremadura pel jugador.L’entrenador del conjunt extremeny, Rodri, va seure a la banqueta del Nàstic la temporada passada, i segons ja apuntava aquest mitjà, hauria mostrat interès per incorporar el jove davanter a l’atac del seu equip actual.Ara però, des del club tarragoní afirmen que han rebut una oferta de l’Extremadura, però que no tenen previst acceptar-la, ja que el Nàstic vol seguir comptant amb aquest prometedor futbolista de cara al futur.Tot i això, la permanència de Brugui a les files del Gimnàstic no és definitiva, ja que encara queden hores efectives del mercat d’hivern d’aquest 2019, que no tanca fins demà a la nit, i el davanter gironí podria acabar marxant a Extremadura.D’altra banda, el Nàstic de Tarragona va anunciar ahir que rescindia el seu contracte amb el defensa Liassine Cadamuro.El jugador, que va arribar al Nàstic el passat mes d’agost, tanca la seva etapa a Tarragona, on va arribar durant el període de fitxatges d’estiu provinent del futbol francès. El central ha jugat nou partits de Lliga i el partit de Copa del Rei al camp del Córdoba, sumant en total 882 minuts amb la samarreta grana.El club va aprofitar el comunicat per agrair al defensa els serveis prestats a l’equip durant la seva estada a Tarragona i per desitjar-li sort en el seu futur professional.Abans que tanqui el mercat d’hivern, al Gimnàstic de Tarragona encara li queda feina per fer. Després de l’anunci de la marxa del capità Manu Barreiro al Lugo, a l’equip tarragoní li falta trobar un nou davanter per reforçar l’atac grana.La incorporació d’un nou atacant a les files del Nàstic de Tarragona es faria encara més necessària si s’acabés confirmant la marxa de Brugui a l’Extremadura.Però encara que el gironí s’acabés quedant al club grana, Enrique Martín seguiria necessitant reforçar l’atac del seu equip per aconseguir puntuar de forma més eficient aquesta segona volta del campionat.Per mantenir-se a la categoria el Nàstic necessita una davantera més ofensiva, amb capacitat per sorprendre els rivals i aconseguir convertir les victòries en un fet habitual, i no en anecdòtiques, com ho han estat durant la primera part de la Lliga. Al Nàstic li queden poques hores per trobar un últim reforç.