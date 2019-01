El Cádiz anuncia el fitxatge de David Querol

El futbolista reusenc que ahir s'acomiadava del CF Reus amb un escrit, ja té nou equip

Actualitzada 30/01/2019 a les 11:12

David Querol: "En breu deixaré de ser futbolista del CF Reus" El jugador del planter David Querol també abandona el CF Reus. El delanter roig-i-negre ho ha anunciat a través de les seves xarxes socials. Querol ha assegurat que "mai havia imaginat aquest final, en breu deixaré de ser futbolista del CF Reus". En un missatge ha donat les gr...

El Cádiz ha anunciat fa uns minuts l'arribada de David Querol a l'equip groc. En un comunicat, el club gadità afirma que el futbolista reusenc arriba «lliure», i que ha signat un contracte amb l'entitat fins al 2021. El davanter reusenc passarà doncs a ser altre cop company del també ex de l'equip roig-i-negre Dejan Lekic, que va arribar al Cádiz a l'agost després de no poder ser inscrit com a jugador del CF Reus a principis de temporada.Querol ja va anunciar ahir, a través del seu perfil de Twitter, que deixaria de ser jugador del CF Reus «en breu». Els rumors que marxaria al Cádiz s'han confirmat i finalment el futbolista ja té nou equip.