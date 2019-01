El Barça cedeix a Gabriel Novaes al Nàstic

El davanter de Sao Paulo estarà fins a final de temporada

Actualitzada 30/01/2019 a les 17:16

El davanter Gabriel Novaes arribarà al Gimnàstic de Tarragona cedit pel FC Barcelona. El jove de 19 anys estarà amb l'equip grana fins a final de temporada.El de Sao Paulo és caracteritza per ser un gran rematador, tal i com ha demostrat al campionat de la Sub-20 de Brasil, la 'Copinha', sent el màxim golejador (10). Novaes és destre, tot i que remata amb les dues cames amb facilitat.Tot i que Novaes no ha arribat a debutar amb el primer equip del Sao paulo, arriba cedit al Barça per dos anys amb opció de compra obligatòria. El club blaugrana ha decidit cedir-lo a l'equip que entrena Enrique Martín per donar-li rodatge i veure com evoluciona en un equip de Segona A.El club tarragoní es troba ultimant les últimes operacions abans que acabi el mercat d'hivern demà dijous, a les 23.59 hores. Tal i com ja ha informat Diari Més, entre aquests moviments hi ha la sortida de Dumitru Cardoso i Ramiro Guerra, mentre que Javi Jiménez i Omar Perdomo també estan a la pista de sortida.