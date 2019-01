Des de Tarragona asseguren que Brugui no es mou

El davanter del Gimnàstic de Tarragona Brugui i el central Jesús Olmo, fins fa hores capità del CF Reus, són a un pas de fitxar per l'Extremadura, segons ha explicat COPE Extremadura.Des de Tarragona, però, apunten a aquest mitjà que Brugui no deixarà el Nàstic quan, inicialment, semblava que així seria.El Nàstic està content amb el que és un dels jugadors que entén que ha de formar part del seu futur. L'oferta per Brugui hi és, però, de moment, el Nàstic no l'acceptarà.Pel que fa a Olmo, en les pròximes hores es podria unir a Bastos, lateral també ex del Reus i que ja ha estat anunciat amb els extremenys.