El jugador del filial del CF Reus havia destacat com a reforç a l'atac a les ordres de Xavi Bartolo

Actualitzada 29/01/2019 a les 20:08

L'Elche ha anunciat en un comunicat aquesta tarda la incorporació d'Alfred Planas, el futbolista del filial roig-i-negre que des de la pretemporada havia apuntat maneres per convertir-se en un reforç valuós per al primer equip, i que amb la situació que ha viscut el Reus durant la primera volta de la Lliga ha estat una peça clau per a Xavi Bartolo. Segons l'Elche, el club ha arribat a un acord amb l'Alcorcón per la cessió del jugador de 22 anys.