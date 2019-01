El Ministre d'Esports no descarta un canvi en la situació del Reus

José Guirao assegura que el CSD va rebre ahir l’oferta de compra i l’estudiarà «el més aviat possible»

Actualitzada 29/01/2019 a les 09:32

El Ministre d’Esports, José Guirao, no descarta un canvi en la situació del CF Reus, el qual ha quedat expulsat del futbol professional durant tres anys. Guirao va afirmar ahir dilluns en una atenció als mitjans a la gala de Mundo Deportivo que el Consejo Superior de Deportes (CSD) va rebre ahir mateix l’oferta de compra del Reus i que l’estudiarà «el més aviat possible».«D’acord amb la normativa, el CSD té tres mesos per donar el vist i plau a la compra, però intentarem agilitzar-ho el màxim possible per veure si d’aquesta manera el Reus pot tornar a la competició», va afirmar el Ministre d’Esports, qui no veu impossible que el Reus pugui seguir jugant a LaLiga. «L’expulsió s’ha produït per impagaments, entenc que si entra un soci nou que els posa al dia es pot recuperar», afirmava Guirao en aquest sentit.El Jutge de Disciplina de la Lliga de Futbol professional va emetre ahir una resolució sobre l’expedient que hi havia obert sobre el CF Reus Deportiu per les denúncies presentades contra el club pels repetits incompliments econòmics amb els seus futbolistes. En la resolució, el Jutge acorda l’expulsió de l’equip roig-i-negre del futbol professional durant tres anys i li imposa una multa de 250.000 euros.