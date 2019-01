El Lugo pagarà prop de 150.000 euros per Barreiro i el Nàstic busca nou davanter

El club grana necessita trobar algú per acompanyar Luís Suárez, Ike Uche i Berat Sadik a l’atac després de la marxa del capità

Actualitzada 29/01/2019 a les 10:41

El fitxatge de Manu Barreiro pel CD Lugo ja és oficial, tal com avançava ahir el Diari Més. L’actual capità del Nàstic de Tarragona signarà per tres temporades amb l’equip gallec, que abonarà una xifra que ronda els 150.000 euros pel traspàs del davanter grana. Barreiro, de 32 anys, acabava el seu contracte amb el club tarragoní el pròxim 30 de juny d’aquest 2019, i Emilio Viqueira, director esportiu del CD Lugo, ja havia mostrat el seu interès per aconseguir els serveis del davanter gallec, que finalment s’incorporarà a la disciplina del club blanc-i-vermell.Manu Barreiro va jugar els darrers 27 minuts del partit que el Nàstic va disputar diumenge al Nou Estadi contra Las Palmas, que va finalitzar amb un estèril empat a zero, tot i les bones sensacions que va demostrar l’equip grana durant el matx. Probablement, aquests van ser els darrers minuts que el davanter gallec va disputar a les ordres d’Enrique Martín i com a capità de l’equip tarragoní.Tot i que en un principi, algunes veus apuntaven al fet que el capità del Gimnàstic només marxaria a Lugo si el club trobava un altre davanter per incorporar durant el mercat d’hivern, que finalitza aquest dijous a la nit, sembla que finalment el jugador gallec ha tirat endavant l’operació del seu traspàs al Lugo sense esperar que l’entitat tarragonina li trobés un substitut.Així doncs, el davanter gallec, que va arribar a Tarragona el gener de fa dos anys, procedent del l’Alavés. El capità grana ha disputat 20 dels 23 partits de Lliga que el Nàstic ha jugat aquesta temporada, tretze dels quals va disputar de forma completa.Amb la marxa de Manu Barreiro al Nàstic de Tarragona li torna a quedar una posició descoberta. Tot i la incorporació de Berat Sadik, que diumenge va debutar amb la samarreta grana davant la UD Las Palmas al Nou Estadi, la baixa de Barreiro significa que l’atac tarragoní torna a quedar coix, i la direcció esportiva d’Arnal Llibert haurà de trobar algun davanter per acompanyar Luís Suárez, Ikechukwu Uche i Berat Sadik a l’ofensiva grana.Així doncs, abans de la matinada de divendres, moment en què es tanca el mercat d’hivern d’enguany, el Nàstic ha d’haver lligat un nou davanter per reforçar l’ofensiva grana, si l’equip vol seguir lluitant per la salvació, i és que, l’efectivitat en el gol, una de les assignatures pendents del conjunt tarragoní aquesta temporada.Com va afirmar l’entrenador grana, Enrique Martín, després del partit contra Las Palmas de diumenge, l’empat contra els canaris ha de servir per fer pujar els ànims de la família grana, ja que significa seguir sumant, però en aquests moments de la competició, l’equip necessita que les victòries deixin de ser anecdòtiques i es converteixin en habituals per al conjunt tarragoní, si vol continuar al futbol professional la temporada que ve.Tot i que la notícia de l’expulsió del Reus que ahir va comunicar la Lliga, significa que aquest curs només tres equips patiran el descens, el Nàstic necessita sortir de la cua de la classificació com més aviat, millor.