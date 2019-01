El control econòmic ha «complert el seu objectiu» en el cas Reus, segons LaLiga

Javier Gómez ha explicat que «quan comencen els impagaments a jugadors, immediatament activem els procediments disciplinaris»

El director general corporatiu de LaLiga, Javier Gómez, ha assegurat a EFE aquest dimarts que el control econòmic «no només no ha fallat, sinó que ha complert amb el seu objectiu», en el cas del Reus, expulsat de LaLiga 1/2/3, al «no permetre a algú que competeixi amb avantatges sobre els altres».El Jutge de Disciplina Social de LaLiga va decidir el dilluns expulsar al Reus de la competició professional per tres anys i imposar-li una multa de 250.000 euros pels impagaments de salaris dels jugadors, en fets qualificats com «molt greus» i amb «reincidència».Segons ha explicat el director general de LaLiga a EFE, la patronal del futbol professional va detectar durant la segona meitat de la temporada passada incompliments del Reus amb l'Agència Tributària, pels quals es va obrir expedient, però el club tarragoní va aconseguir un finançament per a saldar aquest deute.LaLiga va decidir que a l'inici d'aquesta temporada el Reus tingués «el mínim» import de despesa en plantilla esportiva, malgrat la qual cosa, segons ha detallat Gómez, l'equip català va sobrepassar a l'inici de l'actual temporada el límit de salaris de jugadors en 1,3 milions d'euros.«Simplement, amb que no haguessin contractat per 1,3 milions de més estarien al dia amb els jugadors fins a gener i haurien enviat un missatge al mercat financer que eren complidors (...) Nosaltres quan comencen els impagaments a jugadors, immediatament activem els procediments disciplinaris», ha ampliat.Segons Gómez, que un club hagi contractat per sobre del seu límit salarial no significa que no pugui començar la competició, sinó que els motius que han portat a la seva expulsió són els incompliments dels pagaments als jugadors.«El Reus té la llum vermella quan amb els mecanismes que tenim detectem això. Si no hi hagués control a priori, el Reus podria haver acabat la temporada, podria haver demanat un préstec, avançats diners, i no ens haguéssim assabentat», ha remarcat.Per al director general de LaLiga, és necessari distingir entre les normes de control econòmic, que fixen la capacitat màxima de despesa en plantilla i que són «les mateixes regles per a tots», i la vigilància perquè es compleixi aquest control, amb un seguiment «en temps real».«El que fem és demanar-los que tots els mesos enviïn si estan al dia amb l'Agència Tributària i fem un seguiment dels vestuaris en els clubs que puguin tenir problemes, o parlem amb finançadors afins a LaLiga que ens indiquen si un club no està pagant», ha precisat.Gómez ha insistit que el control econòmic «no és una intervenció en l'administració dels clubs», perquè «respecta la llibertat d'empresa», i ha incidit que un club que no compleixi podria competir «en avantatge amb la resta».«Quan detectem una situació d'aquest calibre, s'activen els procediments d'ajust de la despesa de plantilla i/o els procediments disciplinaris. I no permet mantenir en el temps que un club jugui amb avantatge competitiu sobre la resta», ha recalcat.El director general de LaLiga ha assegurat que adapten «constantment» la norma de control electrònic i que l'última modificació es va fer al desembre «amb unanimitat en la Comissió Delegada» de LaLiga, que és l'òrgan de govern i administració ordinària de la patronal de clubs.«Els clubs saben que complir és una inversió, ho sabem tots. Complir és un requisit mínim per al creixement, tu envies un missatge que ets complidor. I els clubs ho saben, estan empenyent al fet que la norma de control econòmic es desenvolupi cada vegada més», ha valorat.D'altra banda, el director general de LaLiga ha assegurat que els clubs professionals continuen reduint el seu deute amb l'Agència Tributària, que quedarà en 70 milions d'euros al final d'aquesta temporada i hauria de reduir-se a 50 milions en 2020, a causa dels plans de pagament dels clubs amb situació concursal.Quant a l'increment d'ingressos de la competició, Gómez ha afirmat que LaLiga espera que els pagaments pels drets de televisió «continuïn creixent», especialment quant a les cadenes internacionals.