Un centenar d'aficionats del Reus es manifesten contra LaLiga i Oliver

Actualitzada 28/01/2019 a les 21:45

El club recorrerà la decisió del Jutge

Un centenar d'aficionats del Reus s'ha congregat aquesta nit per presentar les seves queixes per l'expulsió del club de LaLiga 1/2/3 i la decisió de no permetre-li competir en cap categoria professional durant les pròximes tres temporades.Amb pancartes que mostraven frases com «Més futbol, menys negoci» o d'altres deixant clar el seu desacord amb l'antic propietari, Joan Oliver i el president de LaLiga, Javier Tebas, aficionats del Reus han lamentat els últims esdeveniments i han carregat contra les persones que, segons ells, han propiciat la situació.La penya d'animació 'Redblacks' ha estat la que ha organitzat la manifestació, que s'ha desenvolupat a la plaça Prim de Reus i ha durat una hora escassa.Els nous executius del CF Reus Deportiu s’han reunit amb la Real Federación Española de Fútbol i el bufet d’advocats Cuatrecasas per mirar d’apel·lar la decisió del Jutge Social de LaLiga i intentar aconseguir la suspensió cautelar de la sanció davant del TAD (Tribunal Administrativo del Deporte).Durant la tarda, hi ha hagut reunions amb consellers, autoritats de la ciutat de Reus i els principals inversors per determinar quines accions es prendran davant la decisió del Jutge que consideren «que perjudica als jugadors, aficionats, club i als nous propietaris».Des del club asseguren que «fins ara, cap equip ha tingut una sanció tan extrema, quedant-se sense jugadors i sent expulsat de la competició a mitja temporada».Està previst que demà dimarts el club prengui una decisió sobre quin camí a seguir per defensar els drets del CF Reus Deportiu.