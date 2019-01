L'equip Júnior del Club Gimnàstica Estètica Constantí obté l'or a la Copa d'Espanya

Aquesta primera fase de la competició ha tingut lloc aquest cap de setmana a Sagunt

El conjunt Júnior del Club Gimnàstica Estètica Constantí ha aconseguit la medalla d’or a la primera fase de la Copa d’Espanya, celebrada aquest cap de setmana a Sagunt. Les de Constantí s’han emportat la primera posició en la categoria del programa curt i han obtingut la primera posició en el rànquing de l’Estat.L’equip van fer un bon paper en la jornada classificatòria de dissabte i va aconseguir la classificació per a les finals de diumenge, en les quals va assolir la medalla d’or. D’aquesta manera, l’equip júnior s’ha guanyat la classificació per a la Copa del Món, que s’ha de fer a Sofia (Bulgària), al març i a Singapur, a l’abril.La presidenta del club, Maribel Castro, s’ha mostrat satisfeta d’aquest resultat i ha assegurat que «la temporada només acaba de començar però estic convençuda que serà un gran èxit, no només per aquest equip si no també per les categories infantils».