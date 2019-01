Fins que el canvi de propietat del Reus no sigui efectiu, els treballadors no cobraran

El Consejo Superior de Deportes ha rebut la documentació dels nous propietaris i l'està valorant

Actualitzada 28/01/2019 a les 17:03

No s'ha acabat, encara, el calvari per als treballadors i tècnics del CF Reus Deportiu, i és que fins que el Consejo Superior de Deportes (CSD) no doni el seu vist i plau al canvi de nom del gruix d'accions de la Societat Anònima Esportiva (SAE) del club reusenc, els nous propietaris no podran fer efectius els pagaments dels salaris pendents als treballadors de l'entitat roig-i-negra. Una quantitat que ja equival a quatre nòmines pendents.A finals de la setmana passada, Russell Platt, Clifton Onolfo i Curt Onalfo van comparèixer per explicar que estaven en contacte amb el CSD per regularitzar la nova situació del club. Segons ha pogut saber el Diari Més, l'organisme ha rebut aquest matí tota la documentació dels nous propietaris i l'ha començat a estudiar per valorar si pot autoritzar la compra del club reusenc per part dels empresaris nord-americans.