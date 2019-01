El club gallec pagaria traspàs pel capità del Nàstic

Actualitzada 27/01/2019 a les 22:36

Manu Barreiro podria ser història al Nàstic. El davanter gallec estaria a punt de fitxar pel Lugo pels pròxims tres anys, seduït per Emilio Viqueira, exdirector esportiu del Nàstic.El punta marxaria sempre i quan el Nàstic trobés un substitut per a ell, com a mínim, fins a final de temporada.El davanter gallec, i fins ara capità del Nàstic, va ser un dels jugadors a qui més va afectar la marxa d'Emilio Viqueira i durant el mercat d'estiu ja va sonar la possibilitat que Barreiro fitxés pel Lugo.Barreiro no estava realitzant una bona temporada i era el blanc de les crítiques de l'afició tarragonina. El Lugo ha decidit fitxar-lo, pagant traspàs al club tarragoní, i signa pels pròxims tres anys.