Un «nou» Nàstic per a il·lusionar-se

Sadik, Barrada i Noguera apunten a debutar aquest vespre amb el Nàstic contra Las Palmas (20 h)

Actualitzada 27/01/2019 a les 11:02

El Nàstic de Tarragona ha cremat les seves darreres bales en forma d'incorporacions en el mercat d'hivern. La salvació encara és possible. Complicada, molt complicada i, fins i tot, gairebé impossible per a alguns, però matemàticament és viable.Els tres darrers a arribar en aquesta finestra de fitxatges, el central Noguera, el mitja punta Barrada i el davanter centre Berat Sadik podrien tenir aquest vespre, contra Las Palmas al Nou Estadi (20 h).El defensor apunta a la titularitat i, els altres dos, podrien sortir des de la banqueta. Barrada encara no està en un estat de forma òptim per a sortir d'inici i Sadik, que competirà per un lloc amb Manu Barreiro, podria rellevar-lo a ell o a l'altre davanter en qualsevol moment del duel contra els canaris.El Nàstic, que segueix a set punts de la permanència, té una oportunitat d'or per a sortir del pou. Si avui guanya, se situarà amb 19 punts. El Rayo Majadahonda, rival dels tarragonins el pròxim dissabte a Madrid, és l'equip que marca la salvació i en té 23. No hi ha gaire més a comentar.Per a intentar aquest triomf, Enrique Martín no podrà comptar amb els lesionats Iván López, Ramiro Guerra i Sebas Coris ni amb el sancionat Fali.Així, podria plantejar un onze on Bernabé Barragán seguirà a la porteria. Martín tornarà a la defensa de cinc, la qual estarà formada, de dreta a esquerra, per Pipa, Salva Ferrer, Noguera, Mikel Villanueva i Abrahám Minero.El centre del camp, amb Thiouone i Imanol García fixes, busca inquilí. Brugui podria ser l'escollit, encara que Javi Márquez també parteix amb opcions, sempre amb Barrada a l'horitzó.La punta d'atac, sense Manu del Moral, comptarà amb el capità, Manu Barreiro i Luis Suárez. Berat Sadik esperaria la seva oportunitat, encara que també podria ser un dels titulars.