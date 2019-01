Un club i una ciutat, pendents que el Jutge únic de LaLiga decideixi avui

Jesús Olmo, David Querol, Ricardo Vaz i Pol Freixanet no demanen marxar, de moment, igual que el «sense fitxa» Yoda

Anunciats per altres clubs

Si no hi ha alguna sorpresa d’última hora, avui o, com a màxim, demà, el Jutge Únic de la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) decidirà el futur del CF Reus Deportiu.Totes les informacions apunten que no acceptarà les reclamacions realitzades per l’entitat que ara governen Russell C. Plat i Clifton V. Onolfo, almenys de forma total, i que l’entitat de la capital del Baix Camp dirà adéu a la Segona Divisió A a causa de totes les denúncies rebudes arrel dels problemes econòmics que arrossega des de fa mesos. En el cas que expulsin al Reus de la competició, una de les majors pors que té l’entitat és que el Jutge Únic continuï amb la idea d’impedir que el Reus torni a una categoria professional (Primera Divisió o Segona Divisió) en un període de cinc anys. En principi, aquesta mesura també s’haurà de conèixer al mateix temps que se sal si s’expulsa el club o no de la categoria de plata.Gairebé tots els futbolistes del club han marxat. De fet, ahir únicament quedaven al Reus Jesús Olmo, David Querol, Ricardo Vaz i Pol Freixanet amb fitxa i Karim Yoda sense tenir-ne, ja que no va poder ser inscrit a principis de temporada a causa dels problemes econòmics patits per l’entitat que llavors governava Joan Oliver.La resta de jugadors ja no hi són i, entre ells, alguns van ser anunciats per altres equips com a noves contractacions. Són els casos de Miguel Linares, anunciat com a nou futbolista de l’Oviedo; Borja Herrera, per l’Albacete; o Mario Ortiz, pel Racing de Santander. A més, tal com va avançar aquest diari a l’edició digital d’aquest divendres, Àlex Carbonell ja ha acordat la seva marxa al filial de l’Espanyol.Cap d’aquests jugadors ha debutat amb l’equip amb el qual s’han compromès. El motiu és que LaLiga ha donat el vistiplau al canvi de club per part dels jugadors, però aquests encara no tenen l’ok de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Fonts pròximes als propis futbolistes han assegurat a aquest mitjà que a principis de setmana s’hauria de desencallar la situació, ja que aquestes mateixes fonts entenen que una vegada s’ha donat per extingit el contracte laboral, la fitxa ha de seguir el mateix camí. En principi, el primer pas ha de ser la decisió del Jutge Únic i, el següent, la validació de les fitxes per part de la RFEF.Per la seva banda, el Reus continua amb l’esperança de poder revertir la complicada situació. Els nous propietaris van manifestar aquest dissabte, mitjançant un comunicat oficial, que estan «agraïts» als dos principals estaments futbolístics (LaLiga i RFEF) «per tenir la possibilitat de reunir-se amb ells» aquesta setmana. En el mateix escrit, el club va comunicar que s’està «reunint amb diversos assessors per preparar un agraïment a LaLiga i a la RFEF per no haver acceptat encara el document sobre la rescissió de contractes» al qual s’acullen els futbolistes per a defensar que han quedat lliures i que ja no tenen cap tipus de vinculació amb l’entitat de la capital del Baix Camp.