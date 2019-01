Enrique Martín: «Aquest empat serveix per a ser optimistes i seguir caminant»

L’entrenador del Nàstic continua creient fermament en la permanència dels seus

Actualitzada 27/01/2019 a les 22:59

Enrique Martín, entrenador del Nàstic, va valorar el duel contra Las Palmas molt positivament. El tècnic va declarar després de l’empat sense gols que «aquest partit ha de servir per veure que és la línia que hem de seguir i que podem complicar-li la vida a qualsevol equip, com a Las Palmas. Han estat a punt de guanyar-nos el partit, però no hauria estat just, però Déu ha estat just avui amb el treball de l’equip».Segons el seu parer, el punt no és dolent del tot, ja que «aquest empat serveix per ser optimistes i per a seguir caminant. Me’n vaig content, satisfet, cansat i convençut que ho treurem endavant».Va valorar el tècnic el canvi als cinc defensors. Sobre el fet de deixar de jugar amb quatre al darrere, va manifestar que «continuarem d’aquesta manera, però també hem estat igual d’intensos amb defensa de quatre. Inclús hem tingut alguna oportunitat amb la rematada de cap de Fabián Noguera».Finalment, va parlar dels nous fitxatges: «Aportaran molt. Noguera és un central contundent amb bon joc aeri i Berat ha d’agafar ritme, crec que ens donarà. Barrada ha tingut poc temps, però té una classe impressionant i aportarà molt».