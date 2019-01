Veuran el partit del Nàstic contra Las Palmas acompanyats per Xavi Bartolo i Sergi Parés

Actualitzada 27/01/2019 a les 19:52

Mr. Clifton Onolfo i Mr. Curt Onalfo estan coneixent el futbol de la Segona Divisió A i, per fer-ho, s’han presentat aquesta tarda al Nou Estadi per a presentar el matx del Nàstic contra Las Palmas que començarà a les 20 hores.Els nous propietaris del Reus presenciaran el partit dels grana acompanyats per Xavi Bartolo i Sergi Parés, l’entrenador i el director esportiu del Reus, respectivament. Durant el dia d’avui, els nord-americans han conegut la ciutat de Reus, veient el partit d’hoquei del Reus Deportiu contra el Sant Cugat i també degustant el vermut de Reus, tal i com ha explicat el club en un comunicat.