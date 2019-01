Bona imatge, punt sense sabor a res (0-0)

El Nàstic agrada, però únicament suma un empat que deixa a l’equip d’Enrique Martín a sis punts de la zona de salvació

Actualitzada 27/01/2019 a les 22:57

Es lesiona Djetei

Igual

El Gimnàstic de Tarragona va jugar bé, va agradar, va agradar-se, però va acabar sumant un punt amb sabor a poc, atesa la nefasta situació de l’equip a la taula classificatòria.Els tarragonins, que van sortir amb un onze on hi debutaven dos dels tres darrers fitxatges, van ser millors que Las Palmas. Fins i tot, van haver de lluitar contra les adversitats, en forma de l’expulsió de Thioune. Es van encomanar a Bernabé i van tenir opcions de marcar amb una rematada de cap de Noguera a les acaballes del partit. Tot i això, van acabar empatant sense gols contra tot un Las Palmas, un resultat que continua deixant als tarragonins cuers, a sis punts de la zona de permanència i havent passat una jornada més. Ara, en resten dinou.Va tornar a deixar glaçat a tothom Enrique Martín amb la seva alineació. Estava completament previst que el tècnic apostés per cinc defensors, però el que no entrava a les travesses era que Salva Ferrer fos suplent. Mohammed Djetei, Noguera, que debutava, i Mikel Villanueva, van ser els tres escollits a l’eix de la rereguarda. Com estava cantat, Pipa i Abrahám van ser els laterals.En el centre del camp, l’acompanyant de Thioune i d’Imanol García va resultar Viti. Aquesta situació motivava que els tres centrecampistes fossin de tall defensiu, amb què tota la part ofensiva de l’equip havia de recaure en els dos puntes: el debutant Berat Sadik i Luis Suárez.Bé va començar un Nàstic que va ser millor que els canaris durant els primers 45 minuts. Els tarragonins, ordenats i amb sensació que estaven dominant i patint més aviat poc, van veure com els visitants, amb l’ansietat que tenien per agradar i per sumar tres punts que els situessin a dalt, es precipitaven en una i una altra ocasió.Tornava al Nou Estadi Maikel Mesa, acompanyat dels xiulets que ja estaven previstos davant de la tornada d’un futbolista que no va marxar de la millor manera i que va anar de més a menys.La primera meitat va passar sense gaire entrebancs ni per part d’un equip ni per la banda de l’altre. Luis Suárez continuava sent, com ho ve sent habitualment, el futbolista que sempre pressiona a dalt totes les pilotes, el que intenta robar les esfèriques per a muntar un contraatac o per a portar tot el perill dels seus.Vint minuts va trigar Mohammed Djetei al camp. Tot sol, el central africà va fer un mal gest, el qual va motivar que Enrique Martín hagués de moure la banqueta. Salva Ferrer, molt concentrat i molt actiu des de la seva entrada, va complir amb escreix.Als 27 minuts de joc, Pipa va estar a punt de sorprendre al meta visitant amb un potent tret que va obligar a Raúl a estirar-se per a desviar l’esfèrica a córner. Es va començar a escalfar l’enfrontament i, sis minuts després, en el 33’, Thioune va ser objecte d’un possible penal. Un defensor va llençar-lo a terra amb força suficient com perquè el col·legiat assenyalés pena màxima. No va ser així.A la segona meitat, el Nàstic va tornar a seguir dominant. Era més perillós l’equip d’Enrique Martín, el qual buscava el gol conscient de la importància que tenia el triomf a Tarragona.Als 51 minuts de joc, Luis Suárez va buscar el tret. Manu Barreiro va entrar al camp per Sadik, amb la intenció d’oferir refresc a un equip que necessitava algun revulsiu. Quan millor estaven els tarragonins, va arribar la malaurada expulsió de Thioune. Segona groga, merescuda, del centrecampista del Nàstic, el qual va veure com minvaven les opcions de triomf dels tarragonins.Luis Suárez va haver d’endarrerir la posició fins que Enrique Martín el va treure del camp. A falta de setze minuts per a la finalització de l’enfrontament, va debutar Barrada. Semblava que, amb aquesta substitució, el tècnic grana donava per bo l’empat, un resultat que no feia feliços ni a uns ni als altres.Res més allunyat de la realitat. El Nàstic, tot i estar amb un futbolista menys, va ser el que més va insistir. O bé per la banda de Pipa o bé per la d’Abrahám, els tarragonins van posar més insistència. A set minuts del final, a punt va estar Noguera de desnivellar el duel amb una rematada de cap que va marxar pels pèls pel pal dret de la meta visitant. Es va posar elèctric el partit, ja que Bernabé va salvar un gol cantat amb un tret de Rafa Mir des de molt lluny. El córner també va estar a punt d’entrar. Primer, el meta grana el va desviar i, després, Noguera el va treure amb el cul. Finalment, empat que no serveix a un Nàstic que segueix enfonsat i que no veu la llum al final del camí.Nàstic. Bernabé Barragán, Pipa, Mohammed Djetei (Salva Ferrer, 20’), Noguera, Mikel Villanueva, Abrahám Minero, Thioune, Viti, Imanol García, Sadik (Manu Barreiro, 63’) i Luis Suárez (Barrada, 74’).Las Palmas. Raúl Fernández, Eric, Mantovani, Cala, Dani Castellano, Peñalba, Timor, Rafa Mir, Maikel Mesa (Araujo, 58’), Fidel (Lemos, 55’) i Rubén Castro (Momo, 68’).Gols. No n'hi va haver.Àrbitre. Luis Mario Milla Alvendiz (Andalús). Va mostrar la targeta groga als locals Thioune (2, 70’), Viti i Salva Ferrer; i als visitants Maikel Mesa, Mantovani, Araujo.Incidències. El Nou Estadi va acollir 3.392 espectadors.