Linares ja entrena amb el Zaragoza

Rubiales, president de la RFEF, assegura que dilluns permetran fer oficial el fitxatge

Actualitzada 26/01/2019 a les 13:55

Linares va abandonar les files del CF Reus el passat dijous, acollint-se al contracte signat amb Oliver que permetia als jugadors roig-i-negres abandonar el club de manera lliure si no rebien les nòmines del mes de desembre abans de les 23.59 hores del dimecres. Així doncs, fins a vuit jugadors van abandonar l’entitat reusenca en busca de nous equips.El davanter, fins ara roig-i-negre, feia temps que tenia un preacord amb el Zaragoza si el Reus no aconseguia solucionar els problemes econòmics que està travessant. És per això que Linares no va esperar més i el mateix dijous va arribar a Saragossa, on va ser presentat pel club aragonès a les xarxes, però al poc temps ho va esborrar per la falta d’oficialitat per part de la RFEF que, fins a dia d’avui, no autoritza a cap dels vuit jugadors a fitxar per altres conjunts. Malgrat la falta d'oficialitat per part de la federació, Linares ha realitzat avui el primer entrenament amb el Zaragoza.Segons informa el Heraldo de Aragón, Luis Rubiales, president de la Real Federació Espanyola de Futbol, va comentar que el fitxatge de Linares pel Real Zaragoza podria oficialitzar-se aquest dilluns, per tant, posaria en entredit les darreres informacions sobre que la RFEF no acceptava les baixes dels jugadors roig-i-negres.