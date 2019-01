La RFEF desmenteix haver prohibit als jugadors del Reus canviar d'equip

El Comitè Jurisdiccional de la federació només actua quan hi ha discrepàncies entre un club de LaLiga i un que no ho és

Actualitzada 26/01/2019 a les 16:42

La RFEF desmenteix haver prohibit als jugadors del Reus marxar del conjunt roig-i-negre, tal i com apuntaven ahir a la nit alguns mitjans digitals. Segons informa avui IUSPORT, la federació no hauria entrat a valorar el pacte d’Oliver amb els jugadors i, per tant, no impedirà als jugadors desvincular-se del Reus.Fonts pròximes a la RFEF han informat a IUSPORT que ahir va arribar per part de LaLiga la documentació d’un jugador del Reus amb l’emissió d’una llicència prèvia de LaLiga per a que es tramités la definitiva per la RFEF. Aquesta va comunicar a LaLiga que iniciava els tràmits i va enviar un escrit al Reus de la petició rebuda del tercer club i fins ahir a la nit, el Reus no havia contestat.La reglamentació de LaLiga estableix que el que s’ha de fer quan dos clubs tenen un desacord sobre la vigència del contracte d’un jugador, es resol per un comitè específic de la patronal i que el Comitè Jurisdiccional de la RFEF només intervé quan el conflicte es produeix entre un equip de LaLiga i un altre que no ho és.Per tant, la RFEF no ha denegat cap ficha procedent del Reus, contractats per altres clubs després de les rescissions de contractes amb l’equip roig-i-negre, segons IUSPORT.