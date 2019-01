El Reus valora positivament que la lliga i la RFEF «no hagin acceptat la rescissió» dels jugadors roig-i-negres

El club argumenta que el contracte «difícilment l'acceptaria qualsevol federació del món»

Actualitzada 26/01/2019 a les 19:01

El Reus segueix lluitant per tornar a competir a Segona Divisió A i ha emès un comunicat agraint a LaLiga i la RFEF que «no hagin acceptat encara el document sobre la rescissió de contractes», i afegeixen, «un document que difícilment acceptaria cap federació del món». És per això que els nous empresaris del Reus estan preparant amb els seus assessors «un agraïment» a LaLiga i la RFEF.Un comunicat que xoca amb les darreres noticies que s'han donat a conèixer, una on la RFEF reclinava qualsevol moviment dels jugadors reusencs a través del contracte signat amb Oliver i l'altra on la federació assegurava no haver-se pronunciat al respecte.El club reusenc ha aprofitat el comunicat per anunciar el primer patrocinador nord-americà Harley Davidson i Jeep. «Els Onolfo, sobre rodes cap a LaLiga», escriuen en el comunicat. Aquest patrocini podria incloure entrades de cortesia per als usuaris de Harley Davidson i Jeep dels partits del CF Reus.