El Nàstic anuncia els dorsals dels darrers fitxatges

Barrada, Noguera i Sadik ja tenen número a la samarreta

Actualitzada 26/01/2019 a les 12:56

Els últims jugadors en arribar a Tarragona ja tenen dorsal. Barrada, Noguera i Sadik ja llueixen el seu número a la samarreta, tal i com ha comunicat el Nàstic. Tots tres agafen els dorsals dels jugadors grana que han marxat en aquest mercat d’hivern.Barrada ha escollit el 7, que fins al cap de setmana passat portava Tete, ara en terres gallegues. Noguera s’ha decantat pel 21, dorsal que lluïa Rocha, i Sadik ha agafat el 9, un clàssic per als davanters però que fins aquest gener portava el central grana Raúl Albentosa.Caldrà esperar per veure si tots tres s’estrenen aquest diumenge al Nou Estadi, davant la seva nova afició, Enrique Martín ja va donar pistes a la roda de premsa prèvia al partit de demà, a les 20 hores, contra Las Palmas, avisant que Noguera es possible que debuti com a titular i Sadik tingui alguns minuts, tot i que no tenia clar si d’inici o a la segona meitat. En quant a Barrada, va explicar que encara està en baixa forma però que si pogués jugar uns minuts ajudaria molt a l’equip tarragoní.