Continua la incertesa al CF Reus

La RFEF no accepta les baixes dels jugadors roig-i-negres que no podran debutar amb els nous equips

Actualitzada 26/01/2019 a les 11:19

La RFEF no accepta les baixes dels jugadors

El futur del CF Reus continua ple d’incògnites. Aquesta setmana el club anunciava la seva venda a els inversors americans Mr Clifton Onolfo i Mr Curt Onalfo però encara queda el principal de tot plegat, convèncer al jutge de Disciplina Social de la Lliga de Futbol Professional que la solidesa financera que se’ls pressuposa es garantia suficient per a deixar competir al conjunt del Baix Camp. El jutge hauria d’emetre la sentència aquesta propera setmana.A banda, els nous empresaris tenen una difícil tasca, la de convèncer als jugadors roig-i-negres que els problemes econòmics estan solucionats i motivar-los per a que, com a mínim, acabin la temporada al Reus i no marxin ara com ja estant intentant fer fins a vuit jugadors acollint-se al contracte firmat amb l’antic empresari Joan Oliver.Linares, Carbonell, Mario Ortiz, Borja Herrera, Juan Domínguez, Catena, Bastos i Ledes van decidir acollir-se al contracte firmat amb Oliver on s’estipulava que si dimecres a la mitja nit el club no els pagava el mes de desembre podrien marxar lliurement del club. De fet, molts d’ells ja han trobat equip com és el cas de Linares, al Zaragoza, Mario Ortiz al Racing de Santander i Álex Carbonell a l’Espanyol B, però el cert és que cap d’aquests jugadors podran debutar amb els seus nous equips fins que la RFEF no doni el vistiplau i, de moment, està molt lluny d’acceptar-ho. La federació va anunciar que el contracte firmat entre Oliver i els jugadors roig-i-negres era de caràcter privat i que no tenia validesa pel que fa a la lliga, per tant, cap dels jugadors ha quedat desvinculat del Reus, però de moment, dels 12 jugadors amb fitxa federativa, a la capital del Baix Camp ja només hi queden Freixanet (lesionat), Olmo, Querol i Ricardo Vaz, a banda de Yoda, que té contracte amb el club però no fitxa, ja que no va poder ser inscrit a l’estiu.Però a dia d’avui, la gran preocupació del Reus no està en els seus jugadors sinó en el què dicti LaLiga, si accepta la venda del Reus i perdona la sanció de cinc anys sense competir al futbol professional i garanteix la continuïtat del club a Segona Divisió A o, si pel contrari, acaba sancionat al club del Baix Camp.