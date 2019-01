Borja Herrera fitxa per l'Albacete

El club manxec ha emès un comunicat

Actualitzada 26/01/2019 a les 17:52

Un altre dels vuit jugadors que van abandonar el passat dijous l’equip roig-i-negre, ja ha trobat equip. Després que Linares signés amb el Zaragoza, Mario Ortiz amb el Racing de Santander i Carbonell amb l’Espanyol B, avui l’Albacete ha fet oficial el fitxatge de Borja Herrera.El lateral canari firma fins al 2020 després d’arribar lliure procedent del Reus, com a conseqüència dels impagaments i el contracte firmat per Oliver. Tot i això, caldrà esperar per veure quina és la reacció de la RFEF, que ahir alguns mitjans anunciaven que s’oposava a la marxa dels jugadors roig-i-negres però avui, uns altres, comenten que la RFEF no posarà oposició al moviment de jugadors.