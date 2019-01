Quatre jugadors tarragonins participaran a l'All Star de Copa Catalunya

Aquests seran Xavi Costa del Ploms, David King del Cantaires, i Pasku i Peña del TGN Bàsquet

Quatre estrelles del bàsquet tarragoní participaran a l'All Star que es disputarà aquest cap de setmana a Manresa. A partir de les 18 hores, el pavelló del Nou Congost es vestirà de gala per rebre els millors jugadors de Copa Catalunya del territori.El dissabte serà el torn dels nois, que es dividiran en dos equips. Hi participaran els pivots Xavi Costa del 100 Anys Ploms La Salle Reus i David King del CB Cantaires Tortosa. Costa repeteix un altre cop a l’All Star, on va competir l’any 2017. L'americà King, seva banda, serà el primer cop que podrà mostrar les seves habilitats sota la cistella. El jugador del Tortosa també formarà part del concurs d'esmaixades.Per la jornada de diumenge, se celebrarà el partit femení. Com només hi ha un grup, els equips es dividiran en Conferència Nord i Sud. Laura Pascual, coneguda com a Pasku, i Cristina Peña del TGN Bàsquet seran les representants tarragonines. Ambdues repeteixen a l'All Star, on ja van participar el passat 2017.Aquest reconeixement arriba en el millor moment per Pasku, que ha tornat a la pista després d'una lesió que la va apartar diversos partits. L'aler Peña, per la seva banda, concursarà també al concurs de triples.Tarragona però tindrà un nou representat, l’àrbitre Marian Dimitrov. Després de formar part del grup de col·legiats que va estar al Campionat estatal de seleccions, ara formarà part de l'All Star al Nou Congost.