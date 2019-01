Onalfo fa la primera presa de contacte amb els jugadors

El president del Reus ha explicat a la plantilla el seu projecte i ha assegurat que hi ha diversos futbolistes d’Europa i els Estats Units disposats a sumar-s’hi

L’actual president del CF Reus, Mr. Cur Onalfo, s’ha reunit avui per primer cop amb els jugadors roig-i-negres a les instal·lacions del club. En aquesta primera presa de contacte, l’americà ha explicat a la plantilla les principals línies del seu projecte i els ha traslladat que hi ha altres futbolistes d’Europa i Estats Units disposats a sumar-s’hi.Així doncs, aquest ha estat la primera presa de contacte d’Onalfo amb els jugadors, els quals ha definit com «el cor del club». En la trobada també hi ha estat present el director esportiu del club reusenc, Sergi Parés.Cal destacar que el projecte dels nous propietaris no només té previst donar un impuls al club, sinó que fora de l’àmbit esportiu també vol donar un impuls a la ciutat.