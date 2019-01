La RFEF no accepta les baixes dels jugadors del Reus que han marxat acollint-se a l'acord amb Oliver

La Federació considera que el document que va assumir l'antic propietari només tindria validesa si el club hagués desaparegut

Els jugadors del CF Reus que han decidit abandonar el club acollint-se al document signat amb Joan Oliver que els permetia marxar si no cobraven el passat dimecres, pot generar un greu problema pels mateixos jugadors i pels clubs de destí.Fins a vuit jugadors s'han desvinculat del club reusenc acollint-se al document privat d'Oliver. La Real Federación Española de Futbol, però, no reconeix la validesa d'aquest acord i a hores d'ara encara no ha tramitat cap de les baixes dels jugadors reusencs. I sense que la Federació formalitzi les altes de les fitxes dels jugadors en els seus nous equips, no podran jugar.En les últimes hores han acabat de concretar-se les marxes d'Àlex Carbonell a l'Espanyol B, de Mario Ortiz al Ràcing o de Linares al Saragossa. Això fa que a hores d'ara, la plantilla professional del CF Reus quedi amb quatre fitxes.Cap d'aquests jugadors podrà debutar amb els seus equips aquest cap de setmana, perquè no compten amb l'alta federativa. Tan sols laLiga ha donat el vistiplau a les operacions, però sense l'aprovació de la RFEF no podran quedar desvinculats definitivament del Reus.Segons explica la versió digital de l'esportiu Marca, des del club —que qüestiona la validesa del document d'Oliver— no s'han posat en contacte amb la federació. L'organisme federatiu considera que com que el club no ha desaparegut, els jugadors no poden fer ús de l'acord privat signat amb l'antic propietari.