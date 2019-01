Enrique Martín: «Guanyant tots els partits a casa ens salvem»

L'entrenador grana és conscient de la dificultat de l'objectiu, però espera que els seus jugadors estiguin a l'altura

El tècnic del Nàstic, Enrique Martín, s'ha mostrat esperançat a aconseguir l'objectiu de la permanència, i ho ha argumentat al·ludint al factor camp: «Guanyant els onze partits de casa, ens salvem», ha assegurat.L'entrenador navarrès sap de la dificultat de l'objectiu, però espera que els seus jugadors estiguin a l'altura. Amb les noves adquisicions a la plantilla, Martín veu més probable una reacció del seu equip, actual fanalet vermell de la taula classificatòria.«Es respira aire nou», ha manifestat Enrique Martín, que creu que les cinc baixes de l'equip ajudaran l'ànim de l'actual plantilla, totalment involucrada en el projecte.«Dels últims cinc partits n'hem jugat un a casa», ha recordat Martín, qui considera que és un bagatge molt complicat per a un equip que es troba en una situació difícil en la classificació.Sobre el mal partit del seu equip el cap de setmana passat, amb la derrota a Tenerife per 2-0, el preparador ha sentenciat que «qualsevol equip de Segona Divisió et pot pintar la cara», i ha volgut girar full ràpid encara que «traient conclusions del que va passar».