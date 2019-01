Els nous propietaris del Reus treballen amb el CSD per continuar a la lliga

Us Real Estate Investment assegura que «14 futbolistes» de l'estranger han estat «convidats» a Reus i que «els jugadors i empleats cobraran a final de mes»

Actualitzada 25/01/2019 a les 08:28

US Real Estate Investment, nou propietari del CF Reus Deportiu, continua endavant amb les gestions per poder continuar a LaLliga 1|2|3 malgrat els problemes econòmics del club. A més, asseguren que han contactat amb «catorze futbolistes» que han estat «convidats» a Reus i que tant jugadors com empleats «cobraran abans de final de mes».Els propietaris nord-americans han indicat mitjançant un comunicat enviat aquesta nit que «estem treballant amb el Consejo Superior de Deportes per aprovar la venda» de forma definitiva. Malgrat que l’antic amo, Joan Oliver, va vendre el club diumenge passat, fins que el CSD no ho comuniqui després de revisar tota la documentació l’operació no serà efectiva.El club també ha reconegut en l’esmentat comunicat que fins «catorze futbolistes» de l’estranger han estat «convidats» a Reus i també ha explicat que «els jugadors i empleats cobraran abans de final de mes». Cal recordar que als futbolistes se’ls deu una nòmina, però que el cos tècnic del primer equip i del filial, els jugadors del Reus B-Cambrils, els empleats i els proveïdors no cobren des de setembre.Entre altres promeses, els propietaris afirmen que construiran un «nou estadi amb 18.000 localitats» i que estan interessats en posar en marxa a la zona on s’ubica actualment l’Estadi Municipal de Reus un «macrocomplex»Set jugadors abandonen el Reus fent valer el document d’OliverEn el pla esportiu, els amos tenen molta feina per fer. Tal com va avançar ahir Diari Més, set dels dotze futbolistes que seguien al primer equip han decidit marxar del CF Reus Deportiu acollint-se a un document privat facilitat per Oliver abans de la seua marxa.En l’esmentat document, l’antic propietari va prometre una sortida als futbolistes si no es venia el club ni cobraven la nòmina del mes de desembre abans d’aquest dimecres. Els futbolistes no van cobrar i han decidit marxar.