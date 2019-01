Cliffton Onolfo qualifica de «sabotatge» la manca d'informació per part d'Oliver

Els nous propietaris del club asseguren que «estem a l'espera de reunir-nos amb LaLiga i reconstruir el CF Reus»

Actualitzada 25/01/2019 a les 19:39

Els nous propietaris del CF Reus han explicat com evoluciona el procés de compra del club roig-i-negre. Mr Clifton Onolfo i Mr Curt Onalfo han explicat que dijous van entregar la documentació que requeria el CSD i que ara «estem a l'espera d'una resposta ràpida per poder reunir-nos amb Laliga i iniciar el procés de reconstrucció del CF Reus».Els americans han explicat que Joan Oliver no va proporcionar la informació completa sobre alguns elements bàsics de l'operació i que desconeixien que s'havia compromès en alliberar els jugadors. Per aquest motiu han titllat aquest fet de «sabotatge».Onolfo i Onalfo esperen que LaLiga entengui la situació i esperen que sancionin als antics propietaris i no a ells, que han vingut per «tirar endavant el CF Reus». Ambdos han mostrat la seva predisposició a portar jugadors per potenciar el club i a millorar l'Estadi.Finalment, Curt Onalfo ha dirigit unes paraules en espanyol demanant el suport de l'afició i ha explicat que tenen un gran projecte esportiu i d'inversions.