Àlex Carbonell també abandona el CF Reus per jugar a l'Espanyol B

L'arribada dels nous propietaris no ha aconseguit evitar la sagnia de baixes a l'equip, que ara només té quatre fitxes professionals

Actualitzada 25/01/2019 a les 18:57

Àlex Carbonell també ha decidit abandonar el primer equip del CF Reus, que ara es queda amb tan sols quatre fitxes professionals en actiu, tot i que una d'elles és la del porter Pol Freixenet, lesionat.Carbonell marxa, cap a Cornellà, per a jugar al filial de l'Espanyol. Aquesta baixa se suma a les que els últims dies s'han anat registrant a l'equip reusenc com a conseqüència del polèmic document, signat per Joan Oliver, que facilitava la sortida dels jugadors.En l'esmentat document, l'antic propietari va prometre una sortida als futbolistes si no es venia el club ni cobraven la nòmina del mes de desembre abans d'aquest dimecres. Malgrat l'arribada dels nous propietaris nord-americans, els futbolistes no van cobrar i han decidit marxar.